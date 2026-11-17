Около 50 дронов уничтожили над восьмью районами Ростовской области
В ночь на 17 ноября около 50 беспилотников сбили над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожили в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!»,— добавил губернатор.