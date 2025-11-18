Новые плацкартные вагоны РЖД с увеличенными полками появятся в 2027 году

Российские железные дороги представили макет нового плацкартного вагона с увеличенными спальными местами. Пассажирам предложат более длинные и широкие полки: поперечные места станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, а боковые полки — на 10 см длиннее и на 4 см шире.

Новый вагон, выполненный в габарите Т, будет шире и длиннее существующих моделей. Это позволит добавить еще один отсек на 4 места, что повысит вместимость вагона с 54 до 58 мест, сообщили представители РЖД на форуме «Транспорт России».

Каждое спальное место будет оснащено индивидуальными шторками, светильниками и розетками USB и 220 В. В новом вагоне предусмотрены две санитарные комнаты и отдельная душевая.

Вагоны новой модели планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году на самых востребованных направлениях.