Над Таганрогом работает ПВО
Над Таганрогом работают силы ПВО. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам!»,– предупредила мэр.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 17 ноября около 50 беспилотников сбили над Ростовской областью. Дроны уничтожили в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.