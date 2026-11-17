Продажи российского тихого вина снизились на 5,2%
В январе—октябре 2026 года розничные продажи российских тихих вин снизились на 5,2% год к году, до 28,94 млн декалитров (дал), следует из данных участников рынка. Доля рынка местного тихого вина в структуре продаж такой продукции составила 59,7%, в годовом выражении уменьшившись на 0,68 процентного пункта (п. п.). Продажи российского вина снижаются быстрее, чем у всей категории. Всего за этот период в РФ было реализовано около 48,47 млн дал тихого вина. Это на 4,2% меньше год к году. Отдельно в октябре ситуация выглядит чуть лучше. Согласно подсчетам участников рынка, в этом месяце в рознице было продано 4,87 млн дал тихого вина, что на 1,3% меньше год к году. Но спрос на российскую продукцию сократился сильнее, чем категория в целом,— на 1,6% год к году, до 2,89 млн дал.
Впрочем, падает спрос на напитки из большинства стран. Так, продажи грузинского тихого вина в январе—октябре сократились на 1,7%, до 4,58 млн дал, итальянского — на 6,6%, до 2,82 млн дал. Самое выраженное падение отмечается у вин из Испании — на 20,3%, до 1,68 млн дал,— и Абхазии — на 25,1%, до 662,29 тыс. дал. Спрос растет на чилийское вино — на 26,9% год к году, до 2,28 млн дал, аргентинское — на 20,8%, до 419,7 тыс. дал. У вина из ЮАР и Германии продажи увеличились на 8,9% и 8,6%, до 1,6 млн дал и 995,3 тыс. дал соответственно. Наиболее выраженная динамика продаж отмечается у тихого вина из Молдавии: его продажи выросли на 31,3% в годовом выражении, до 252,14 тыс. дал.