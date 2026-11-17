По итогам сделки «ОТС-Платформа» (прежний владелец инвестплатформы) сохранила бренд (Rounds), а также IT-инфраструктуру, указывает ее гендиректор Антон Утехин. При этом «Битл» планирует «перенести на приобретенную лицензию платформы собственную инфраструктуру» и проводить на ней инвестиционные сделки «под собственным брендом». До разработки собственной технологической платформы компания будет пользоваться ими по лицензии, пояснили там.