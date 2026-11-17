«Битл» приобрела инвестплатформу «Раундс»
Компания «Битл», специализирующаяся на организации инвестиционных раундов (pre-IPO) для малого и среднего бизнеса, приобрела АО «Раундс» (входит в реестр инвестплатформ), рассказали участники сделки. Сама сделка состоялась в октябре 2026 года, уточнили в «Битл». Стороны не раскрыли сумму, однако отметили, что сделка «была денежной» и «прошла на взаимовыгодных условиях».
По итогам сделки «ОТС-Платформа» (прежний владелец инвестплатформы) сохранила бренд (Rounds), а также IT-инфраструктуру, указывает ее гендиректор Антон Утехин. При этом «Битл» планирует «перенести на приобретенную лицензию платформы собственную инфраструктуру» и проводить на ней инвестиционные сделки «под собственным брендом». До разработки собственной технологической платформы компания будет пользоваться ими по лицензии, пояснили там.
Участники рынка указывают, что покупка готового юрлица с действующей лицензией обходится дешевле, чем создание аналогичной платформы с нуля. Однако, учитывая слабую рыночную конъюнктуру рынка, площадке помимо раундов пре-IPO придется размещать и другие финансовые инструменты, в том числе займы и ЦФА.