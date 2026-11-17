Портфель задолженности по картам рассрочки «Халва» Совкомбанка сократился на 10%
Согласно отчетности по МСФО Совкомбанка, по итогам девяти месяцев 2026 года объем портфеля карт рассрочки «Халва» составил 162,8 млрд руб., сократившись с начала года на 10%. Полученный результат оказался минимальным с конца 2024 года. В Совкомбанке от комментариев отказались.
На Investor Day Совкомбанка в конце прошлой недели первый зампред правления Сергей Хотимский пояснил, что сокращение портфеля связано со снижением маржинальности продукта. В модели «Халвы» комиссию за предоставление рассрочки платит ритейлер, а не клиент. По словам господина Хотимского, в условиях снижения процентных ставок такая модель становится менее выгодной для банка, при этом возможности компенсировать сокращение маржи повышением комиссии для магазинов-партнеров нет. Другой причиной сокращения портфеля «Халвы» господин Хотимский называл конкуренцию со стороны кредитных карт самого банка.
«Халва» позволяет пользоваться возобновляемым кредитным лимитом до 500 тыс. руб. и оплачивать покупки у партнеров равными ежемесячными платежами без процентов при соблюдении условий. Срок рассрочки зависит от магазина, а платная подписка позволяет увеличить его до десяти месяцев у всех партнеров. Помимо рассрочки карта предусматривает использование собственных средств и кешбэк.