На Investor Day Совкомбанка в конце прошлой недели первый зампред правления Сергей Хотимский пояснил, что сокращение портфеля связано со снижением маржинальности продукта. В модели «Халвы» комиссию за предоставление рассрочки платит ритейлер, а не клиент. По словам господина Хотимского, в условиях снижения процентных ставок такая модель становится менее выгодной для банка, при этом возможности компенсировать сокращение маржи повышением комиссии для магазинов-партнеров нет. Другой причиной сокращения портфеля «Халвы» господин Хотимский называл конкуренцию со стороны кредитных карт самого банка.