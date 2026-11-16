В октябре 2026 года 49,77% общего трафика CDN пришлось на Москву, на Санкт-Петербург еще 10,65%. Наибольший объем потребления сервиса CDN приходится на компании из сфер медиа, e-commerce и ритейла, ИТ, финансов и бизнес-услуг. Далее следуют некоммерческие организации, строительство, производство и образование. По числу компаний-пользователей CDN наиболее заметно вырос финансовый сектор — в 3 раза. Число ИТ-компаний выросло в 2 раза, компаний из торговли — в 1,43 раза, сферы бизнес-услуг — в 1,14 раза. Также выросло число компаний из строительства и производства.