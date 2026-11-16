Транспортировка угля из российских портов за неделю к 6 ноября подешевела на 2–5% в зависимости от направления, следует из обзора NEFT Research. Ставки фрахта снизились на всех маршрутах, которые отслеживают аналитики. Так, перевозка угля из Усть-Луги в Турцию подешевела на 5,2%, до $28,1 за тонну, из порта Восточный в Китай — на 2,9%, до $9,3 за тонну, из Ванино — в КНР и Южную Корею — на 2,5–2,2%, до $9–8,8 за тонну соответственно. Относительно ноября 2025 года ставки фрахта остаются выше на 30–55%.