Морская транспортировка угля из России начала дешеветь
Ставки фрахта угля из российских портов пошли вниз. На Балтике этому способствует сокращение поставок, а общий эффект оказывает снижение мировых цен на уголь. Сокращение стоимости перевозок может поддержать экономику экспорта на длинных маршрутах, но аналитики ожидают возобновления роста ставок.
Транспортировка угля из российских портов за неделю к 6 ноября подешевела на 2–5% в зависимости от направления, следует из обзора NEFT Research. Ставки фрахта снизились на всех маршрутах, которые отслеживают аналитики. Так, перевозка угля из Усть-Луги в Турцию подешевела на 5,2%, до $28,1 за тонну, из порта Восточный в Китай — на 2,9%, до $9,3 за тонну, из Ванино — в КНР и Южную Корею — на 2,5–2,2%, до $9–8,8 за тонну соответственно. Относительно ноября 2025 года ставки фрахта остаются выше на 30–55%.
В этом году стоимость перевозки российского угля подскочила в условиях ограниченного экспорта через Черное море. Как отмечали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), фрахтовые индексы ЦЦИ для угля из балтийских портов несколько недель обновляли рекорды. Но к 9 ноября, по данным аналитиков, торговая активность на Балтике заметно снизилась, часть объемов перешла на арктические порты, что привело к удешевлению фрахта из портов Северо-Запада.