По итогам октября застройщики жилья вывели на рынок на 28% меньше новых проектов
В октябре 2026 года по всей России 190 девелоперов запустили 339 новых проектов по строительству жилья, что меньше на 28% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 11% меньше, чем в сентябре текущего года. Такие данные приводит сервис «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). В этих проектах предусмотрено 56,9 тыс. квартир общей площадью 2,83 млн кв. м. Как следует из подсчетов ЕРЗ, практически во всех регионах зафиксировано снижение, за исключением Подмосковья, где в прошлом месяце на рынок вышло 64 новых жилых объекта, Свердловской области (17) и Пермского края (15 объектов).
Всего с января по октябрь в России, по данным ЕРЗ, стартовало 3,6 тыс. новых проектов по строительству многоквартирных домов на 648,5 тыс. квартир площадью 31,34 млн кв. м. Это на 0,6% меньше год к году, уточняют аналитики.
Меньше всего новых проектов на рынок за девять месяцев 2026 года вывели застройщики, входящие в топ-10 крупнейших по объему строительства: за этот период сокращение составило 12% год к году, подтверждают тенденцию в аналитическом центре «Дом.РФ». В список этих компаний, в частности, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», входят «Самолет» (объем строительства на 1 ноября 2026 года 4,15 млн кв. м), ГК ПИК (3,36 млн кв. м), три созданных в Краснодаре девелопера — Dogma (2,28 млн кв. м), ГК «Точно» (2,2 млн кв. м), ССК (2,1 млн кв. м). В то же время, по подсчетам аналитиков «Дом.РФ», застройщики вне топ-10 в январе—сентябре этого года вывели на рынок на 12% новых проектов больше, чем годом ранее.