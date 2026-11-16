Меньше всего новых проектов на рынок за девять месяцев 2026 года вывели застройщики, входящие в топ-10 крупнейших по объему строительства: за этот период сокращение составило 12% год к году, подтверждают тенденцию в аналитическом центре «Дом.РФ». В список этих компаний, в частности, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», входят «Самолет» (объем строительства на 1 ноября 2026 года 4,15 млн кв. м), ГК ПИК (3,36 млн кв. м), три созданных в Краснодаре девелопера — Dogma (2,28 млн кв. м), ГК «Точно» (2,2 млн кв. м), ССК (2,1 млн кв. м). В то же время, по подсчетам аналитиков «Дом.РФ», застройщики вне топ-10 в январе—сентябре этого года вывели на рынок на 12% новых проектов больше, чем годом ранее.