Как в стену уперлись
В октябре число новых жилых проектов снизилось почти на треть
По итогам октября застройщики жилья вывели на рынок 339 новых проектов — это на 28% меньше, чем год назад. Девелоперы не спешат запускать новые стройки из-за сокращения спроса после ужесточения условий выдачи семейной ипотеки. Однако это может иметь серьезные последствия в 2028–2029 годах, когда из-за дефицита предложения цены на квартиры в новостройках в крупных городах заметно увеличатся.
В октябре 2026 года по всей России 190 девелоперов запустили 339 новых проектов по строительству жилья, что меньше на 28% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 11% меньше, чем в сентябре текущего года. Такие данные приводит сервис «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). В этих проектах предусмотрено 56,9 тыс. квартир общей площадью 2,83 млн кв. м. Как следует из подсчетов ЕРЗ, практически во всех регионах зафиксировано снижение, за исключением Подмосковья, где в прошлом месяце на рынок вышло 64 новых жилых объекта, Свердловской области (17) и Пермского края (15 объектов).
Всего с января по октябрь в России, по данным ЕРЗ, стартовало 3,6 тыс. новых проектов по строительству многоквартирных домов на 648,5 тыс. квартир площадью 31,34 млн кв. м. Это на 0,6% меньше год к году, уточняют аналитики.
Меньше всего новых проектов на рынок за девять месяцев 2026 года вывели застройщики, входящие в топ-10 крупнейших по объему строительства: за этот период сокращение составило 12% год к году, подтверждают тенденцию в аналитическом центре «Дом.РФ». В список этих компаний, в частности, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», входят «Самолет» (объем строительства на 1 ноября 2026 года 4,15 млн кв. м), ГК ПИК (3,36 млн кв. м), три созданных в Краснодаре девелопера — Dogma (2,28 млн кв. м), ГК «Точно» (2,2 млн кв. м), ССК (2,1 млн кв. м). В то же время, по подсчетам аналитиков «Дом.РФ», застройщики вне топ-10 в январе—сентябре этого года вывели на рынок на 12% новых проектов больше, чем годом ранее.
«Более осторожные запуски новых проектов — естественная реакция девелоперов на текущий темп продаж»,— считает основатель девелоперской ГК «Паритет» Павел Галкин. Как сообщал “Ъ” 16 ноября, октябрь 2026 года оказался одним из самых сложных для застройщиков: по данным сервиса Dataflat, продажи квартир в новостройках за этот период по всей России рухнули на 29,7%, до 1,93 млн кв. м, совокупная выручка девелоперов — на 24,9%, до 406,58 млрд руб. Причина — в ужесточении с 1 октября 2026 года условий выдачи семейной ипотеки, которая до этого обеспечивала застройщикам существенные объемы продаж.
Больше половины квартир в строящихся домах массового сегмента еще не продано, эти объекты выводились на рынок два-три года назад, поясняет коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. Сокращение новых проектов на рынке, по мнению господина Галкина, поможет постепенно сократить существующий большой разрыв между объемом предложения и реальным спросом, но баланс проявится не сразу. Для этого потребуется около двух лет, считает госпожа Соболева. «Устойчивого роста спроса на квартиры в новостройках в ближайшие месяцы ждать не следует»,— соглашается гендиректор ENGEO Development Михаил Груничев.
При этом, считает Павел Галкин, слишком сильное сокращение числа запусков тоже несет риски: «Если через несколько лет спрос восстановится быстрее предложения, мы можем получить уже дефицит качественного нового жилья». К 2028–2029 годам, по прогнозам Ирины Соболевой, в крупных российских городах может не хватить нового жилья и цены на первичном рынке начнут расти быстрее.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 9