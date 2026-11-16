Согласно обзору платежного баланса от ЦБ, рост экспортных доходов за третий квартал года во многом увязан с кризисом на Ближнем Востоке. Перебои в поставках из региона повысили мировые сырьевые цены: Brent в июле—сентябре стоила на 40% дороже, чем годом ранее, а мировой индекс газовых цен был в полтора раза выше. При этом российские экспортеры не могли в полной мере воспользоваться конъюнктурой: поставки сдерживали проблемы в Азово-Черноморском бассейне, а также ограничения на экспорт топлива и других товаров. Часть потерь удалось компенсировать перенаправлением грузов на альтернативные маршруты. В итоге товарный экспорт РФ в третьем квартале вырос на 19% год к году.