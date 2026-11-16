За девять месяцев несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил $123,5 млрд
Необходимость окупать существенные инвестиции в разработку высокотехнологичной продукции требует масштабирования рынка и выхода с поставками за рубеж, следовало из дискуссий на прошедшем 16 ноября форуме «Сделано в России». «Сегодня технологии создаются в сотрудничестве, а не в одиночку. Мы делаем ставку на комплексные экспортные предложения, где объединяются несколько отечественных компаний, а также на совместные производства, локализацию и сервис в других странах»,— сказал на пленарной сессии форума Михаил Мишустин.
Он сообщил, что российский экспорт из России в январе—августе вырос на 14% год к году, составив 23 трлн руб., и 35% этой суммы приходится на несырьевой неэнергетический экспорт. В прошлом году ННЭ вырос на 11%, в январе—августе — еще на 7% за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, отметил премьер. В частности, речь идет о продукции машиностроения, металлоизделиях, продуктах питания.
Впрочем, пока объемы ННЭ все еще уступают рекордному значению 2021 года в $190 млрд. В 2025 году этот показатель составлял $164 млрд, в 2026-м предполагалось достичь уровня в $155 млрд. По данным Минпромторга, за девять месяцев этого года несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил $123,5 млрд.