Необходимость окупать существенные инвестиции в разработку высокотехнологичной продукции требует масштабирования рынка и выхода с поставками за рубеж, следовало из дискуссий на прошедшем 16 ноября форуме «Сделано в России». «Сегодня технологии создаются в сотрудничестве, а не в одиночку. Мы делаем ставку на комплексные экспортные предложения, где объединяются несколько отечественных компаний, а также на совместные производства, локализацию и сервис в других странах»,— сказал на пленарной сессии форума Михаил Мишустин.