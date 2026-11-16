Как пояснили “Ъ” в Минфине, суть предложенного механизма в отслеживании того, соответствуют ли заявляемые импортерами цены ввозимых из ЕАЭС товаров НДС их «реальному», то есть рыночному, уровню. Такой новый вид контроля вводится для целей расчета НДС, суммы которого напрямую зависят от цены товара. В Минфине уточнили, что отслеживание будет осуществляться «в рамках налоговых проверок и налогового мониторинга».