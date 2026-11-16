ФНС проконтролирует соответствие цен на товары из ЕАЭС их реальному уровню
Правительство к запланированному на 19 ноября второму чтению бюджетного пакета направило в Госдуму поправку о введении налогового контроля за ценами товаров, ввозимых в РФ с остальной территории ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Новация разработана для реализации плана по обелению экономики. 16 ноября думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал палате к принятию налоговый законопроект, частью которого стала эта поправка.
Как пояснили “Ъ” в Минфине, суть предложенного механизма в отслеживании того, соответствуют ли заявляемые импортерами цены ввозимых из ЕАЭС товаров НДС их «реальному», то есть рыночному, уровню. Такой новый вид контроля вводится для целей расчета НДС, суммы которого напрямую зависят от цены товара. В Минфине уточнили, что отслеживание будет осуществляться «в рамках налоговых проверок и налогового мониторинга».