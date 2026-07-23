Новый пакет санкций ЕС подготовит основу для дальнейшего запрета на въезд участникам СВО
Новый пакет санкций ЕС подготовит основания для визового запрета участникам СВО
21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России создает основу для запрета на въезд участникам СВО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Данный пакет санкций создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований»,— указано в заявлении.
Запретить въезд в еврозону всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине, ЕК предлагала включить в 21-й пакет санкций.
Пакет с пакетами
Хроника и суть всех европейских санкций против России
Идея ограничения въезда для участников СВО обсуждается в Евросоюзе давно. Еще в январе 2026 года представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сообщала о планах запрета на въезд для таких лиц, а в феврале глава Еврокомиссии Кая Каллас подтвердила, что совместно с Еврокомиссией ведется работа над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону. В марте 2026 года восемь стран ЕС, включая Германию, Польшу и Эстонию, призвали Евросоюз запретить въезд участникам военных действий на Украине, утверждая, что они могут представлять угрозу безопасности ЕС, основываясь на данных о росте насильственных преступлений в России, связанных с демобилизованными военнослужащими.
Однако эта инициатива столкнулась с возражениями со стороны Италии и Франции. Они опасаются, что такая мера может привести к полному запрету на въезд всем россиянам и считают сложным определить, кто именно участвовал в СВО. Эти страны предложили регулировать подобные запреты через изменение визовой политики, а не через систему санкций. В результате обсуждений появился смягченный вариант, который предполагает распространение запрета только на краткосрочные визы и для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, исключив первоначальное предложение считать каждого заявителя причастным, если он не докажет обратное.