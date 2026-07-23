Новый пакет санкций ЕС подготовит основу для дальнейшего запрета на въезд участникам СВО

21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России создает основу для запрета на въезд участникам СВО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Данный пакет санкций создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований»,— указано в заявлении.

Запретить въезд в еврозону всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине, ЕК предлагала включить в 21-й пакет санкций.