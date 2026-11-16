Помимо запрета на продажу вейпов, проект устанавливает дополнительные ограничения для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Ее нельзя будет продавать в зданиях и помещениях организаций отдыха и оздоровления детей, на территориях проведения официальных спортивных соревнований во время их проведения, а также в государственных областных и муниципальных организациях социального обслуживания. Ограничения также распространятся на пляжи и другие территории у водоемов, используемые для отдыха, и на культовые здания и сооружения, находящиеся в пользовании религиозных организаций.