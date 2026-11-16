В Заксобрание Дона внесли проект о пятилетнем запрете продажи вейпов
В Законодательное собрание Ростовской области внесен проект областного закона, предусматривающий полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Инициаторами выступили исполняющий обязанности прокурора региона и группа депутатов. С текстом законопроекта ознакомился «Ъ-Ростов».
Помимо запрета на продажу вейпов, проект устанавливает дополнительные ограничения для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Ее нельзя будет продавать в зданиях и помещениях организаций отдыха и оздоровления детей, на территориях проведения официальных спортивных соревнований во время их проведения, а также в государственных областных и муниципальных организациях социального обслуживания. Ограничения также распространятся на пляжи и другие территории у водоемов, используемые для отдыха, и на культовые здания и сооружения, находящиеся в пользовании религиозных организаций.
Закон, согласно проекту, должен вступить в силу с 1 марта 2027 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования.
Ранее проект проходил публичное обсуждение, которое состоялось с 24 сентября по 1 октября. Как сообщал «Ъ-Ростов», в нем участвовали 14 организаций и предпринимателей. Представители бизнеса выступили против полного запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина, однако их предложения в итоговой редакции документа учтены не были.
14 ноября законопроект обсудили на совместном заседании профильных комитетов Законодательного собрания. Депутаты поддержали инициативу. Как сообщалось на сайте донского парламента, ее планировалось вынести на рассмотрение Законодательного собрания 17 ноября.