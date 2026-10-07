Власти Ростовской области не учли предложения бизнеса по запрету продажи вейпов

Власти Ростовской области не учли предложения предпринимателей по проекту областного закона об ограничении розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Это следует из сводки публичных консультаций на сайте правительства региона, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Обсуждение проекта проходило с 24 сентября по 1 октября. В нем участвовали 14 организаций и предпринимателей. Представители бизнеса выступили против полного запрета продажи электронных систем доставки никотина. Они предложили сохранить возможность торговли для объектов, которые получат федеральные лицензии, предусмотреть переходный период не менее шести месяцев для реализации законно приобретенных и маркированных остатков, а также усилить контроль за нелегальной торговлей и продажей продукции несовершеннолетним.

Предприниматели также предупредили о возможном уходе спроса в нелегальный сектор. По их мнению, после закрытия легальных торговых точек часть покупателей может перейти к приобретению продукции через интернет и с рук, где сложнее контролировать возраст покупателей, качество товара и соблюдение налогового законодательства.

Один из участников консультаций сообщил, что владеет шестью торговыми объектами в Ростове-на-Дону, где работают девять человек, а продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей обеспечивает более половины выручки. Другой предприниматель указал, что эта категория формирует более половины выручки трех его торговых точек, где заняты шесть человек. Еще одна участница сообщила, что продажа такой продукции является основным источником дохода ее единственной торговой точки.

Разработчик законопроекта предложения не поддержал. В сводке указано, что федеральный закон от 26 июня 2026 года №186-ФЗ дает субъектам РФ право устанавливать с 1 марта 2027 года запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Наличие федеральной лицензии, по мнению разработчика, не препятствует введению регионального запрета.

Доводы о возможном переходе торговли в нелегальный оборот власти сочли предположительными и документально не подтвержденными. Целью законопроекта названо снижение доступности никотинсодержащей продукции и профилактика вовлечения несовершеннолетних в ее потребление.

Наталья Белоштейн