Пилот разбившегося в Афганистане Falcon получил три года исправительных работ
Люберецкий горсуд Московской области 16 ноября вынес приговор командиру экипажа Falcon 10 Дмитрию Белякову. Процесс проходил в особом режиме и занял меньше месяца, поскольку еще на стадии предварительного следствия пилот полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (ЗМСУТ СКР), чьи следователи занимались этим делом, 44-летний пилот дал исчерпывающие показания и активно сотрудничал со следователями. И хотя Дмитрию Белякову грозил реальный срок, суд ограничился назначением принудительных работ сроком на три года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишением права управления воздушными судами сроком на два года.
Как сообщал “Ъ”, Falcon 10 потерпел крушение в горном Бадахшане 20 января 2024 года. Он был зафрахтован бизнесменом из Волгодонска 66-летним Анатолием Евсюковым. Мужчина отдыхал в Таиланде со своей 55-летней женой Анной и взрослым сыном Виталием, когда женщина неожиданно заболела и впала в кому. Тайские врачи не могли помочь, и родные решили организовать транспортировку женщины в Москву, для чего и наняли Falcon 10.
Над провинцией Бадахшан в Афганистане пилоты запросили вынужденную посадку в аэропорту Куляб соседнего Таджикистана, сославшись на нехватку топлива. Вскоре пилоты сообщили о последовательном отключении обоих силовых установок и попытались посадить самолет в горах в ночное время. Посадка оказалась неудачной, Falcon полностью разрушился, заболевшая пассажирка и ее муж погибли, а второй пилот Аркадий Грачев и медик Павел Попов получили тяжелые травмы.