Пилот разбившегося в Афганистане Falcon получил три года исправительных работ

Люберецкий горсуд Московской области 16 ноября вынес приговор командиру экипажа Falcon 10 Дмитрию Белякову. Процесс проходил в особом режиме и занял меньше месяца, поскольку еще на стадии предварительного следствия пилот полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (ЗМСУТ СКР), чьи следователи занимались этим делом, 44-летний пилот дал исчерпывающие показания и активно сотрудничал со следователями. И хотя Дмитрию Белякову грозил реальный срок, суд ограничился назначением принудительных работ сроком на три года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишением права управления воздушными судами сроком на два года.