Воронежский дорожник хочет открыть склад Ozon под Тамбовом за 920 млн в 2027 году

Совладелец воронежского ООО «СМУ-90» (победитель ряда крупных дорожных торгов в регионе) Вардан Агаронян планирует запустить логистический склад маркетплейса Ozon в пригородном Тамбовском округе в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщили в правительстве региона в ответ на запрос «Ъ-Черноземье». Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2026. Объем инвестиций составляет 920 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения между тамбовским губернатором Евгением Первышовым (слева) и владельцем воронежской компании «Натали-Плюс» Варданом Агароняном (справа)

Фото: Правительство Тамбовской области Подписание соглашения между тамбовским губернатором Евгением Первышовым (слева) и владельцем воронежской компании «Натали-Плюс» Варданом Агароняном (справа)

Фото: Правительство Тамбовской области

В правительстве региона также уточнили, что площадь логокомплекса составит 20 тыс. кв. м. Там будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

«Инвестиции в новый логистический центр принесут существенные экономические выгоды бюджету»,— заключили власти, не уточняя объем ожидаемых налоговых поступлений.

Вардан Агаронян планирует реализовать инвестпроект через воронежское ООО «Натали-Плюс», которым единолично владеет. Эта компания была открыта в 1996 году для аренды и управления нежилой недвижимостью. В 2025 году она выручила 226,5 млн руб. и получила 4,6 млн руб. чистой прибыли.

Всего в ходе Петербургского международного экономического форума Тамбовская область подписала 19 соглашений с общим объемом вложений 41,6 млрд руб. Семь из них заключены с будущими резидентами особой экономзоны на 23,3 млрд руб. в сумме.

Подробнее об итогах работы макрорегиона на ПМЭФ-2026 — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова