Главное об атаках ВСУ на Черноземье 26 августа: погибшие, раненые, пожар на складе Wildberries, повреждения жилых домов

Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня ночью средства ПВО уничтожили беспилотники над всеми регионами Черноземья, однако, по данным местных властей, в трех из них зафиксированы тяжелые последствия падения сбитых дронов. В Липецкой области два человека погибли и два пострадали, в Воронежской области ранения получили два мирных жителя, в Тамбовской медицинская помощь потребовалась женщине и сотруднику склада Wildberries, на котором произошел серьезный пожар. Главное о последствиях сегодняшних ударов по макрорегиону — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тамбовская область

В 23:22 25 августа в аэропорту Тамбова временно запретили прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

в аэропорту Тамбова временно запретили прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В 1:48 Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил о взрывах в Котовске Тамбовской области, ссылаясь на слова очевидцев. Уточнялось, что этого начался пожар.

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил о взрывах в Котовске Тамбовской области, ссылаясь на слова очевидцев. Уточнялось, что этого начался пожар. В 5:03 тамбовский губернатор Евгений Первышов разместил в своем канале в Max предварительную информацию. По его словам, удар ВСУ снова пришелся на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате пострадал один сотрудник склада: он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

разместил в своем канале в Max предварительную информацию. По его словам, удар ВСУ снова пришелся на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате пострадал один сотрудник склада: он получил сотрясение мозга от взрывной волны. «После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей»,— добавил господин Первышов. Из-за атаки беспилотников склад Wildberries в Котовске загорелся на площади 100 тыс. кв. м. Глава Котовска Алексей Плахотников сообщил, что дым и смог от «сильного пожара на складском комплексе» быстро распространяются на город. Он призвал жителей в ближайшие два дня воздержаться от активного перемещения по городу и держать окна и балконы закрытыми.

сообщил, что дым и смог от «сильного пожара на складском комплексе» быстро распространяются на город. Он призвал жителей в ближайшие два дня воздержаться от активного перемещения по городу и держать окна и балконы закрытыми. Главное о предыдущей атаке на тамбовский склад WB В пресс-службе управляющей складами Wildberries компании RWB сообщили, что прием новых товаров на горящий склад не осуществлялся.

В 11:03 Евгений Первышов сообщил, что логоцентр уничтожен огнем.

Говоря о последствиях пожара, глава региона уточнил, что количество пострадавших увеличилось до двух: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностировали перелом пальца.

Господин Первышов также призвал мужчин идти в резервисты после атаки на склад Wildberries. Он рассказал, что под объекту ударили три беспилотника. Еще 13 уничтожили силы ПВО, три — мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов».

Липецкая область

В Липецкой области в 23:30 25 августа объявили угрозу атаки БПЛА по всему региону, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

объявили угрозу атаки БПЛА по всему региону, сообщил В 3:38 в канале главы региона в Max появилась подробная информация. Уточнялось, что в результате падения БПЛА в пригородном Липецком округе загорелся частный дом. В результате мужчина и 14-летний ребенок погибли. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. По данным «Город48», речь идет о гибели дедушки с внуком. Пострадали мать и бабушка мальчика. Одна из них, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна.

в канале главы региона в Max появилась подробная информация. Уточнялось, что в результате падения БПЛА в пригородном Липецком округе загорелся частный дом. В результате мужчина и 14-летний ребенок погибли. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. По данным «Город48», речь идет о гибели дедушки с внуком. Пострадали мать и бабушка мальчика. Одна из них, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. В 5:31 в Липецкой области отменили режим опасности атаки БПЛА.

Воронежская область

В Воронежской области в 21:46 25 августа была объявлена угроза удара беспилотников. В 23:10 опасность непосредственной атаки дронов начала действовать в Богучарском, Бутурлиновском, Павловском и Россошанском районах, в 23:29 — в Лискинском и Острогожском, в 23:50 — в Воронежской агломерации, Нововоронеже и Борисоглебске.

была объявлена угроза удара беспилотников. В опасность непосредственной атаки дронов начала действовать в Богучарском, Бутурлиновском, Павловском и Россошанском районах, в — в Лискинском и Острогожском, в — в Воронежской агломерации, Нововоронеже и Борисоглебске. В 6:01 непосредственную угрозу атаки БПЛА в указанных муниципалитетах отменили. Угроза атаки дронов на территории всего региона сохраняется.

непосредственную угрозу атаки БПЛА в указанных муниципалитетах отменили. Угроза атаки дронов на территории всего региона сохраняется. В 7:33 губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью над Воронежем и восемью районами области сбили 27 беспилотников. В пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника было разбито окно — ранения средней тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Их госпитализировали.

сообщил, что ночью над Воронежем и восемью районами области сбили 27 беспилотников. В пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника было разбито окно — Их госпитализировали. В том же районе были повреждены окна и кровля одного частного дома, окна и входная дверь другого, а также грузовой автомобиль. Еще в одном муниципалитете горели три надворных объекта.

Реакция правоохранителей

СКР сообщил, что будет расследовать обстоятельства и причины атак ВСУ на Воронежскую и Липецкую область. Правоохранители планируют установить причастных к ударам.

После атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Алина Морозова