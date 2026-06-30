Тамбовские власти отвели 7,3 га под проект логокомплекса Ozon за 920 млн рублей

Власти Тамбовской области решили сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы Тамбовского округа воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна. Передачу земли хотят провести без торгов, чтобы компания могла реализовать там инвестпроект по строительству логистического комплекса Ozon за 920 млн руб. Это следует из распоряжения и. о. главы региона Алексея Бибичева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно распоряжению, реализовать проект планируется до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен в третьем квартале 2027 года. Также уточнялось, что площадь объекта составит 20 тыс. кв. м. На нем планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.

Владелец ООО «Натали-Плюс» Вардан Агаронян является совладельцем известного воронежского дорожника ООО «СМУ-90». Соглашение о строительстве логистического комплекса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего в ходе ПМЭФ-2026 Тамбовская область заключила 19 инвестсоглашений с общим объемом вложений 41,6 млрд руб. Семь из них подписаны с будущими резидентами особой экономической зоны на 23,3 млрд руб. в сумме.

Подробнее об итогах работы макрорегиона на ПМЭФ-2026 читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова