Воронежская прокуратура проверит законность строительства стадиона «Факел»
В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что полиция и Росгвардия явились на стройку Центрального стадиона «Факел» в Воронеже в поисках нелегалов. На кадрах с дрона было видно, как некоторые работники стремятся скрыться от полицейских и росгвардейцев, убегают по крышам строительных вагончиков и лезут на забор, огораживающий стройплощадку. Результаты рейда на стройплощадке не уточнялись.
В конце августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов. Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену хотят открыть летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.