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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежская прокуратура проверит законность строительства стадиона «Факел»

Прокурор Воронежской области Сергей Филипенко инициировал проверку соблюдения градостроительного законодательства при возведении нового Центрального стадиона ФК «Факел» — по итогам выездной проверки на площадке. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, целью визита стала выездная проверка хода строительных работ. Прокурора сопровождали замглавы правительства Воронежской области Константин Кузнецов, а также сотрудники регионального минстроя, инспекции госстройнадзора и Верхне-Донского управления Ростехнадзора.
Участники мероприятия оценили скорость выполнения работ, соблюдение подрядчиком установленных сроков и требований строительных норм. Особый акцент был сделан на соответствии проекта социальным задачам, включая доступность объекта для горожан и его влияние на качество городской среды.

  • В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что полиция и Росгвардия явились на стройку Центрального стадиона «Факел» в Воронеже в поисках нелегалов. На кадрах с дрона было видно, как некоторые работники стремятся скрыться от полицейских и росгвардейцев, убегают по крышам строительных вагончиков и лезут на забор, огораживающий стройплощадку. Результаты рейда на стройплощадке не уточнялись.

  • В конце августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов. Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену хотят открыть летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.

Авторы

  • Егор Якимов