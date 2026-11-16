Воронежская прокуратура проверит законность строительства стадиона «Факел»

В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что полиция и Росгвардия явились на стройку Центрального стадиона «Факел» в Воронеже в поисках нелегалов. На кадрах с дрона было видно, как некоторые работники стремятся скрыться от полицейских и росгвардейцев, убегают по крышам строительных вагончиков и лезут на забор, огораживающий стройплощадку. Результаты рейда на стройплощадке не уточнялись.