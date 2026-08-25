На строительстве воронежского стадиона «Факела» в этом году освоят около 3 млрд

В 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб., в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ Фото: Правительство Воронежской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ Фото: Правительство Воронежской области

Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену откроют летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.

«Сомнений в том, что именно так и произойдет, у меня по крайней мере нет. Подрядчик тоже уверяет нас, что у него нет сложностей с тем, чтобы успеть в эти сроки»,— уверен губернатор.

Александр Гусев добавил, что проект готов и, по его мнению, получился достаточно интересным. Финансирование определено и заложено в трехлетнем бюджете. Площадка строительства открыта для осмотра. В ближайшие дни он планирует встретиться с руководителем подрядной организации.

В июле власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП).

«Стройинжиниринг» с декабря 2025 года занимался сносом стадиона.

Только подключение новой арены к инженерным сетям обойдется в 520 млн руб.

Оценка работ менялась много раз. Перед торгами на концессию контракт на футбольный стадион оценивался в 17,5 млрд руб.

Анна Швечикова