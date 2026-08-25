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На строительстве воронежского стадиона «Факела» в этом году освоят около 3 млрд

Воронежский стадион в центре города достроят к 2029 году

В 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб., в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов.

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Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Фото: Правительство Воронежской области

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Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Фото: Правительство Воронежской области

Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену откроют летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.

«Сомнений в том, что именно так и произойдет, у меня по крайней мере нет. Подрядчик тоже уверяет нас, что у него нет сложностей с тем, чтобы успеть в эти сроки»,— уверен губернатор.

Александр Гусев добавил, что проект готов и, по его мнению, получился достаточно интересным. Финансирование определено и заложено в трехлетнем бюджете. Площадка строительства открыта для осмотра. В ближайшие дни он планирует встретиться с руководителем подрядной организации.

  • В июле власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП).
  • «Стройинжиниринг» с декабря 2025 года занимался сносом стадиона.
  • Только подключение новой арены к инженерным сетям обойдется в 520 млн руб.
  • Оценка работ менялась много раз. Перед торгами на концессию контракт на футбольный стадион оценивался в 17,5 млрд руб.

Анна Швечикова

Фотогалерея

В каком состоянии был ЦСП перед сносом

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Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1973 году арена получила современное название

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пространство под трибунами покрылось мхом

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
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Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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