Полиция и Росгвардия явились на стройку стадиона в Воронеже в поисках нелегалов
В конце августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов. Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену хотят открыть летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.
Также в конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ООО «Стройинжиниринг» (дочерняя компания белорусского холдинга «Белинжинирингстройинвест») — концессионере стадиона — сменился руководитель. Фирму возглавил Артур Пашаев. Господин Пашаев уже представлял «Стройинжиниринг» на площадке бывшего Центрального стадиона профсоюзов: с конца 2025 года он руководил проектом в период демонтажа.