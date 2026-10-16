Полиция и Росгвардия явились на стройку стадиона в Воронеже в поисках нелегалов

В конце августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов. Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену хотят открыть летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.