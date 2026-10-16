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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

Полиция и Росгвардия явились на стройку стадиона в Воронеже в поисках нелегалов

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с 1 по 10 октября на территории Воронежской области сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели второй этап операции «Нелегал-2026» для выявления и пресечения каналов незаконной миграции. Судя по опубликованным кадрам оперативных мероприятий, силовики явились с визитом в том числе на строительную площадку нового стадиона для ФК «Факел» в центре Воронежа (Студенческая, 17).

ГУ МВД по Воронежской области

На кадрах с дрона видно, как некоторые работники стремятся скрыться от полицейских и росгвардейцев, убегают по крышам строительных вагончиков и лезут на забор, огораживающий стройплощадку.
По данным регионального ГУ МВД, «рейдовые мероприятия охватили строительные площадки, объекты торговли, общественного питания и места проживания иностранных граждан в Воронеже и районах области». Всего пресечено более 750 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму свыше 3,4 млн руб. Возбуждено 14 уголовных дел миграционной направленности.
«Судебными органами принято решение об административном выдворении 118 иностранных граждан за пределы РФ, еще 77 выдворены принудительно»,— уточнили в полиции.
Результаты рейда конкретно на стройплощадке стадиона не детализируются. Скольких работников лишилась стройка — отдельно не уточняется.

  • В конце августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 2026 году на строительство стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» планируется освоить около 3 млрд руб. По его словам, работы на площадке идут активно, в текущем году выполняются в основном земляные работы и бетонирование фундаментов. Глава региона подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются неизменными — арену хотят открыть летом 2029 года, к началу футбольного сезона 2029/2030.

  • Также в конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ООО «Стройинжиниринг» (дочерняя компания белорусского холдинга «Белинжинирингстройинвест») — концессионере стадиона — сменился руководитель. Фирму возглавил Артур Пашаев. Господин Пашаев уже представлял «Стройинжиниринг» на площадке бывшего Центрального стадиона профсоюзов: с конца 2025 года он руководил проектом в период демонтажа.

Денис Данилов