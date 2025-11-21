Проезд на общественном транспорте в Тамбове вырастет на 3 рубля с декабря
Департамент цен и тарифов: в Тамбове с 1 декабря вырастет проезд в автобусах
С 1 декабря стоимость проезда на общественном транспорте в Тамбове и других городах региона вырастет на 3 руб. При оплате картой тариф составит 30 руб., наличными — 32 руб. Об этом сообщили в региональном департаменте цен и тарифов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Для льготных категорий граждан, имеющих право на 50% скидку, стоимость одной поездки достигнет 15 руб. В структуре пассажиропотока они составляют примерно 40%.
В пригородном сообщении установят единый регулируемый тариф в 3,55 руб. за каждый км пути. Для междугородних маршрутов внутри области стоимость проезда составит 3,7 руб. за км.
В департаменте отметили, что индексация цен на проезд происходит ежегодно с учетом инфляции. По расчетам перевозчиков, себестоимость проезда в 2026 году должна достигнуть в среднем 41 руб. за км в городах и около 20 руб. за км — в пригородном сообщении.
В последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в Тамбове повышали 1 декабря 2024 года, но на 2 руб.