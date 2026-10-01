В Воронеже с 3 октября проезд на транспорте подорожает до 46 рублей

Министерство тарифного регулирования Воронежской области утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В Воронеже с 3 октября поездка при оплате картой будет стоить 43 руб., наличными — 46 руб. Ранее тариф составлял 37 и 40 руб. соответственно. Решение принято 1 октября на открытом заседании правления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Тарифная заявка на изменение стоимости проезда в Воронеже была направлена администрацией города. Перевозчики обосновывали необходимость повышения ростом цен на топливо, запчасти, техническое обслуживание и индексацией оплаты труда водителей.

По данным Минтарифов, с декабря 2025 года дизельное топливо подорожало на 23%, газомоторное — на 22%.

При этом заявленные мэрией тарифы были выше утвержденных. Предлагалось установить стоимость поездки в Воронеже на уровне 48 руб. при безналичной оплате и 50 руб. при оплате наличными.

Минтарифов также утвердило повышение стоимости проезда в общественном транспорте в пределах других границ городских поселений и городских округов Воронежской области. Новый тариф установлен на уровне 29 руб. при безналичной оплате и 31 руб. наличными (в настоящее время жители платят 25 и 27 руб. соответственно). В заявке предложения министерства промышленности и транспорта области составляли 30 и 35 руб. соответственно.

Тариф на перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок вне городских поселений поднимется с 3,4 до 3,9 руб. за один пассажиро-километр. В заявке предложение составляло 4,2 руб.

В ведомстве заявили, что при установлении новых тарифов учитывали необходимость обеспечить экономическую устойчивость транспортных предприятий и доступность проезда для населения. «Мы детально проверили каждую статью расходов перевозчиков»,— отметила министр тарифного регулирования Людмила Шелякина.

Депутат Воронежской городской думы Константин Ашифин, комментируя повышение, отметил, что рост стоимости проезда должен сопровождаться изменением качества транспортного обслуживания. По его словам, пассажиры по-прежнему сталкиваются с нехваткой транспорта на отдельных маршрутах и переполненностью автобусов в часы пик.

«Цена растет, а качество вслед за ней — нет»,— заявил господин Ашифин.

Мария Свиридова