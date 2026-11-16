Александр Чачава покинул совет директоров «Яндекса»
Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Изменение состава Совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании. Яндекс продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров»,— сообщили в «Яндексе».
Сегодня Евросоюз включил господина Чачаву в санкционный список. Доля в «Яндексе», принадлежащая инвестору, достигает 19,69%. В число совладельцев компании он вошел в 2024 году. В пресс-службе компании отметили, что санкции в отношении Александра Чачавы не распространяются на головную компанию и ее «дочек».