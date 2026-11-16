Никто не купил дом адвоката Федора Плевако в Тамбовской области за 1 рубль

Конкурс по продаже главного дома усадьбы известного российского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского округа Тамбовской области признан несостоявшимся. На торги по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения со стартовой ценой 1 руб. не поступило ни одной заявки, следует из протокола на портале ГИС «Торги».