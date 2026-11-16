Никто не купил дом адвоката Федора Плевако в Тамбовской области за 1 рубль
Конкурс по продаже главного дома усадьбы известного российского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского округа Тамбовской области признан несостоявшимся. На торги по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения со стартовой ценой 1 руб. не поступило ни одной заявки, следует из протокола на портале ГИС «Торги».
Двухэтажное здание площадью 247,5 кв. м находится в аварийном состоянии, инженерные коммуникации в нем полностью отсутствуют. Кадастровая стоимость дома составляет около 1,4 млн руб. Памятник архитектуры расположен на земельном участке площадью 3,4 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость достигает 343,5 тыс. руб.
По условиям конкурса инвестор должен был до 31 декабря 2027 года разработать и согласовать научно-проектную документацию, а также провести первоочередные противоаварийные работы. Полностью завершить реставрацию и сдать объект требовалось до конца 2030 года. Власти региона предполагали, что после восстановления здание можно использовать под креативное пространство, гостиницу, апартаменты, заведение общепита, медицинский центр или жилье.
О планах региональных властей передать аварийный памятник инвестору за символическую плату стало известно летом 2026 года, а сам аукцион был объявлен в октябре.
Имение Пашино в Козловском уезде Тамбовской губернии семья Плевако приобрела в 1894 году. Адвокат принимал активное участие в его обустройстве: провел телефонную связь и организовал пожарную команду. После 1917 года усадьба была национализирована.
В начале ноября стало известно, что в том же муниципалитете выставили на торги еще один ОКН регионального значения — «Старо-Ольгинскую церковно-приходскую женскую второклассную школу» в селе Новиково. Стартовая цена лота также составляет 1 руб. Прием заявок продлится до 26 ноября, а итоги планируется подвести 4 декабря.