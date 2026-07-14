В Тамбовской области за 1 рубль продают дом адвоката Федора Плевако

Главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского района Тамбовской области будет выставлен на продажу со стартовой ценой 1 руб. Об этом 14 июля рассказали в региональном правительстве. Главным условием приобретения является «проведение реставрационных работ в установленные сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент по государственной охране ОКН Тамбовской области Фото: Департамент по государственной охране ОКН Тамбовской области

По данным портала дом.рф, двухэтажное кирпичное здание конца XIX века площадью 247,5 кв. м сейчас находится в неудовлетворительном, фактически полуразрушенном состоянии. Какие-либо инженерные коммуникации отсутствуют. Строение является памятником архитектуры — объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения — и находится в муниципальной собственности. Кадастровая стоимость ОКН составляет почти 1,4 млн руб.

Имение Пашино в Козловском уезде Тамбовской губернии было приобретено семьей Федора Плевако в 1894 году. Легендарный адвокат принимал активное участие в организации хозяйственной деятельности имения. Ему принадлежали инициативы проведения телефона на отдаленные участки хозяйства и создания пожарной охраны. Позже усадьба перешла во владение другому помещику, а с 1917 года была национализирована.

Дом располагается на земельном участке площадью 3 360 кв. м, который относится к категории земель населенных пунктов (адрес: улица Племзавод, 23). Кадастровая стоимость участка оценивается в 343,5 тыс. руб.

Инвесторам предлагают использовать ОКН как «креативное или общественное пространство под организацию жилья, апартаментов, территории общественного питания, торговли или медицинского учреждения». Проведение торгов запланировано в третьем квартале 2026 года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что дом купца Аносова в Тамбове, построенный в XIX веке, не смогли продать за 1 рубль. Здание представляет собой ОКН регионального значения. Ни одной заявки на торги не поступило.

Также на прошлой неделе сообщалось, что в центре Тамбова может появиться новое общественное пространство в историческом двухэтажном особняке конца XIX века на пересечении улиц Советской и Бебеля. Площадь здания составляет 405,4 кв. м.

Денис Данилов