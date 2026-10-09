В Тамбовской области дом адвоката Федора Плевако выставили на продажу за 1 рубль

Согласно конкурсной документации, новому собственнику необходимо до 31 декабря 2027 года разработать и согласовать с профильным департаментом научно-проектную документацию (включая проведение государственной историко-культурной экспертизы), а также выполнить первоочередные противоаварийные работы. Окончательно завершить реставрацию на объекте требуется до 31 декабря 2030 года. По данным регионального правительства, победитель торгов сможет использовать памятник архитектуры для создания креативного или общественного пространства, организации жилья, апартаментов, заведений общепита, торговых объектов или медицинского учреждения.