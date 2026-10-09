В Тамбовской области дом адвоката Федора Плевако выставили на продажу за 1 рубль
09.10.2026, 15:43
Главный дом усадьбы известного российского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского района Тамбовской области выставили на торги. Начальная цена объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения составляет 1 руб. Это следует из материалов портала «ГИС Торги».
Двухэтажное здание площадью 247,5 кв. м находится в аварийном состоянии. Инженерные коммуникации полностью отсутствуют. Кадастровая стоимость дома составляет около 1,4 млн руб. Памятник архитектуры расположен на земельном участке площадью 3,4 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость достигает 343,5 тыс. руб.
Согласно конкурсной документации, новому собственнику необходимо до 31 декабря 2027 года разработать и согласовать с профильным департаментом научно-проектную документацию (включая проведение государственной историко-культурной экспертизы), а также выполнить первоочередные противоаварийные работы. Окончательно завершить реставрацию на объекте требуется до 31 декабря 2030 года. По данным регионального правительства, победитель торгов сможет использовать памятник архитектуры для создания креативного или общественного пространства, организации жилья, апартаментов, заведений общепита, торговых объектов или медицинского учреждения.
Для участия в конкурсе установлен задаток в размере 272,1 тыс. при шаге аукциона 68 тыс. руб. Прием заявок продлится до 10 ноября, подведение итогов торгов запланировано на 16 ноября.
Имение Пашино в Козловском уезде Тамбовской губернии семья Плевако приобрела в 1894 году. Адвокат принимал личное участие в развитии хозяйства: по его инициативе в имение провели телефонную линию и сформировали местную пожарную команду. Позднее усадьба сменила владельца, а с 1917 года была национализирована.