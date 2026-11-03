В Тамбовской области продают женскую церковно-приходскую школу за 1 рубль

В состав лота входит двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Оно находится на участке почти на 2 тыс. кв. м, предусмотренном для размещения исторического памятника культуры. Земля не продается, но ее готовы сдать в аренду на срок выполнения условий конкурса за 1 руб. в год. Уточняется, что это первые торги по приватизации школы.