В Тамбовской области продают женскую церковно-приходскую школу за 1 рубль
В состав лота входит двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Оно находится на участке почти на 2 тыс. кв. м, предусмотренном для размещения исторического памятника культуры. Земля не продается, но ее готовы сдать в аренду на срок выполнения условий конкурса за 1 руб. в год. Уточняется, что это первые торги по приватизации школы.
По условиям конкурса, покупателю предстоит до 31 декабря 2028 года обеспечить разработку научно-проектной документации по сохранению объекта и согласовать ее с региональным департаментом по охране ОКН, а также пройти государственную историко-культурную экспертизу. До 31 декабря 2031 года необходимо отреставрировать школу и приспособить ее для современного использования, установить на ней информационную табличку.