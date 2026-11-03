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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

В Тамбовской области продают женскую церковно-приходскую школу за 1 рубль

Администрация Староюрьевского округа Тамбовской области объявила конкурс по продаже объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Старо-Ольгинская церковно-приходская женская второклассная школа» на улице Центральной в селе Новиково. Начальная цена лота составляет 1 руб., следует из документации торгов.
ОКН регионального значения «Старо-Ольгинская церковно-приходская женская второклассная школа» в Тамбовской области

ОКН регионального значения «Старо-Ольгинская церковно-приходская женская второклассная школа» в Тамбовской области

torgi.gov.ru

  • В состав лота входит двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Оно находится на участке почти на 2 тыс. кв. м, предусмотренном для размещения исторического памятника культуры. Земля не продается, но ее готовы сдать в аренду на срок выполнения условий конкурса за 1 руб. в год. Уточняется, что это первые торги по приватизации школы.

  • По условиям конкурса, покупателю предстоит до 31 декабря 2028 года обеспечить разработку научно-проектной документации по сохранению объекта и согласовать ее с региональным департаментом по охране ОКН, а также пройти государственную историко-культурную экспертизу. До 31 декабря 2031 года необходимо отреставрировать школу и приспособить ее для современного использования, установить на ней информационную табличку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 ноября, итоги планируют подвести 4 декабря. Размер задатка составляет 2 млн руб., шаг конкурса — 493,4 тыс. руб.
В Староюрьевском округе Тамбовской области продолжается прием заявок на торги по продаже еще одного ОКН с начальной ценой 1 руб. — главного дома усадьбы известного российского юриста и общественного деятеля Федора Плевако. Принять участие в конкурсе можно до 10 ноября.
Алина Морозова