Депутаты согласовали нового вице-мэра Орла по ЖКХ

Никита Митряев родился в 1989 году. Получил высшее юридическое образование в Орловском госуниверситете, а также дополнительное образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. После службы в армии работал юристом в ныне ликвидированном ООО «Орловская пассажирская компания», механиком в казенном учреждении региона «Орелтранссигнал», которое подведомственно областному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

В администрации города господин Митряев занимал должности главного специалиста отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов, замначальника отдела организации дорожной деятельности, главы отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта, замруководителя управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. С 2023 года возглавлял последнюю структуру мэрии.