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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Депутаты согласовали нового вице-мэра Орла по ЖКХ

Депутаты горсовета Орла согласовали кандидатуру Никиты Митряева на пост вице-мэра облцентра — начальника управления ЖКХ. Об этом сообщили в городском парламенте.
Вице-мэр Орла по ЖКХ Никита Митряев

Вице-мэр Орла по ЖКХ Никита Митряев

горсовет Орла

По итогам обсуждения спикер горсовета Владимир Негин поздравил господина Митряева с назначением, отметив, что сфера ЖКХ требует особого внимания и системной работы. Он также подчеркнул важность выстраивания тесного взаимодействия с депутатским корпусом, «который ближе всего к людям и не понаслышке знает проблемы жителей на местах».

Никита Митряев родился в 1989 году. Получил высшее юридическое образование в Орловском госуниверситете, а также дополнительное образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. После службы в армии работал юристом в ныне ликвидированном ООО «Орловская пассажирская компания», механиком в казенном учреждении региона «Орелтранссигнал», которое подведомственно областному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

В администрации города господин Митряев занимал должности главного специалиста отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов, замначальника отдела организации дорожной деятельности, главы отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта, замруководителя управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. С 2023 года возглавлял последнюю структуру мэрии.

В конце января вице-мэром Орла по ЖКХ был назначен Максим Барбашов, который до этого руководил территориальным управлением по Железнодорожному району. О его отставке отдельно не сообщалось. В соцсетях администрации города он в последний раз упоминался в конце августа. Информация о господине Барбашове пропала из раздела о заместителях главы Орла.

Авторы

  • Алина Морозова