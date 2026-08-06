Осужденного за мошенничество бывшего вице-мэра Орла не выпустили из колонии

Урицкий райсуд Орловской области отказал в удовлетворении ходатайства бывшего первого вице-мэра облцентра Олега Минкина о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами. Орловский областной суд оставил это решение в силе, следует из судебных материалов.

Минкин с августа прошлого года отбывает наказание в колонии №5 в поселке Нарышкино. До этого Советский райсуд Орла признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено пять лет лишения свободы за участие в схеме хищения из бюджета 62 млн руб. при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина и благоустройству площади Маршала Жукова в Орле и объектов в городе Ливны.

Согласно характеристике из колонии, бывший чиновник трудоустроен оператором швейного оборудования, норму выработки выполняет в полном объеме, нарушений не допускает и постоянно посещает мероприятия воспитательного характера. Кроме того, Минкин является читателем библиотеки, посещает местный храм и получил специальность «сварщик» в местном образовательном учреждении. В свободное от работы время бывший первый вице-мэр занимается уборкой на территории колонии.

Срок наказания Минкина истекает в августе 2028 года. Он попросил перевести его на принудительные работы, однако суд этого делать не стал, решив, что цели наказания не могут быть достигнуты путем замены неотбытой части более мягкой формой.

В данный момент в производстве Заводского райсуда Орла находится иск первого заместителя прокурора Орловской области в интересах администрации Орла к Минкину и другим ответчикам о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В конце прошлого года его рассмотрение было приостановлено в связи с тем, что ключевые фигуранты дела о хищениях ушли на специальную военную операцию.

Олег Минкин работал первым заместителем мэра Орла в 2017–2023 годах. До этого он трудился главой управления градостроительства городской администрации.

Сергей Толмачев