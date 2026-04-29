Прибыль «ОДК-Сатурн» сократилась в 2025 году

Чистая прибыль рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» в 2025 году составила 1,1 млрд руб. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

В 2024 году прибыль компании была в 10 раз больше — 11,9 млрд руб., что стало рекордом за последние 5 лет. Выручка предприятия в 2025 году увеличилась и составила 76 млрд руб. (74,1 млрд руб. в 2024 году). Согласно опубликованной отчетности, в прошлом году выросли себестоимость продаж и управленческие расходы.

ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий и налогоплательщиков Ярославской области. Компания входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». «ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.

Антон Голицын