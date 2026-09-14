Елена Ендовицкая претендует на пост председателя Нижегородского облсуда

На должность председателя Нижегородского областного суда претендует Елена Ендовицкая. Ее заявление о рекомендации кандидатом на эту должность Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит на сентябрьском заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брянский областной суд Фото: Брянский областной суд

Сейчас Елена Ендовицкая занимает должность заместителя председателя Брянского областного суда по административным делам.

Как писал «Ъ-Приволжье», ВККС объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда в апреле.

Прежний председатель Вячеслав Поправко ушел в отставку в конце марта. Перед этим ушли судьи Виктор Фомин и Вячеслав Сапега, претендовавшие на должности заместителей председателя. Позднее их имущество обратили в доход государства по антикоррупционному иску и лишили почетной отставки.

Галина Шамберина