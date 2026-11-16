Воронежская область стала 17-й в России по выдаче кредитных карт за октябрь
В октябре жители Воронежской области оформили 23,5 тыс. новых кредитных карт с совокупным объемом одобренных лимитов 2,5 млрд руб. С этим результатом регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге, став лидером в Черноземье. По сравнению с сентябрем объем выдач немного снизился — тогда было предоставлено 24,8 тыс. карт на 2,7 млрд руб., однако превысил показатель октября 2025-го (21 тыс. карт на 2,1 млрд руб.). Средний лимит по карте составил 106 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Второе место в Черноземье заняла Белгородская область (29-я строчка в стране). В октябре банки предоставили жителям региона почти 16 тыс. карт на сумму 1,5 млрд руб. (в сентябре — 16,4 тыс. на 1,6 млрд руб., годом ранее — 13,4 тыс. на 1,4 млрд руб.). В области зафиксирован наименьший средний лимит в Черноземье — 96 тыс. руб.
В Липецкой области (40-е место в России) за месяц оформлено 12,3 тыс. карт общим объемом 1,2 млрд руб. при среднем лимите 98 тыс. руб. Месяцем ранее объем составлял 1,3 млрд руб. (12,19 тыс. карт), а в октябре 2025 года показатели были заметно ниже — 9,9 тыс. карт на 0,9 млрд руб.
Жители Курской области (42-е место) получили в октябре 11,3 тыс. карт на 1,2 млрд руб. с лимитом 105 тыс. руб. В сентябре объем выдач находился на том же уровне — 1,2 млрд руб. при 11,13 тыс. карт, а годом ранее параметры достигали 8,9 тыс. карт на 0,92 млрд руб.
В Орловской области (57-е место) октябрьские выдачи составили 7,9 тыс. карт на 0,9 млрд руб. (в сентябре — 7,8 тыс. на 0,8 млрд руб., в октябре 2025-го — 7 тыс. на 0,7 млрд руб.). При этом регион показал самый высокий средний лимит среди всех областей Черноземья — 107 тыс. руб.
В Тамбовской области (58-е место) за октябрь выдано 8,5 тыс. карт на 0,8 млрд руб. Средний лимит составил 99 тыс. руб. В сентябре жители региона оформили 8,5 тыс. карт на 0,9 млрд руб., а в октябре прошлого года — 7,6 тыс. на 0,8 млрд руб.
В целом по стране лидерами по объемам одобренных лимитов в октябре стали Москва (16,2 млрд руб., 114,9 тыс. карт), Московская область (11,4 млрд руб., 92,1 тыс. карт) и Санкт-Петербург (7,8 млрд руб., 61 тыс. карт).
В июле наиболее заметный прирост выданных кредитных карт зафиксировали в Курской области. Число оформлений увеличилось на 13% (с 9,5 тыс. до 10,7 тыс. штук), а объем одобренных лимитов прибавил 4%, достигнув 1,2 млрд руб. против 1,2 млрд руб. месяцем ранее.