Воронежская область стала 17-й в России по выдаче кредитных карт за октябрь

В октябре жители Воронежской области оформили 23,5 тыс. новых кредитных карт с совокупным объемом одобренных лимитов 2,5 млрд руб. С этим результатом регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге, став лидером в Черноземье. По сравнению с сентябрем объем выдач немного снизился — тогда было предоставлено 24,8 тыс. карт на 2,7 млрд руб., однако превысил показатель октября 2025-го (21 тыс. карт на 2,1 млрд руб.). Средний лимит по карте составил 106 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).