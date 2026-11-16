Семья экс-замминистра МПР Кубани намерена обжаловать изъятие ее имущества в ВС

В ходе судебного заседания бывшая супруга чиновника просила отменить решение об изъятии принадлежащей ей квартиры, где она проживает с ребенком, мотивируя это тем, что не состоит в браке с экс-чиновником и не поддерживает с ним отношения с 2013 года. Нынешняя жена просила отменить решение по ней, потому что изымаемая у нее квартира куплена за счет продажи имевшейся у нее до брака с добавлением денег, подаренных на свадьбу. Кроме того, в изымаемой квартире имеются и доли детей, возникшие из предоставленного государством маткапитала. Родители обращали внимание на то, что им неправильно посчитали расходы на строительство домов, которые они продали, и не засчитали доходы, в том числе в связи с тем, что сведения о них не сохранились в архивах госорганов.