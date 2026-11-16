Семья экс-замминистра МПР Кубани намерена обжаловать изъятие ее имущества в ВС
Семья бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Кубани и экс-сотрудника краевой прокуратуры Александра Каинова намерена добиваться пересмотра дела об изъятии ее имущества в Верховном суде РФ. Об этом ее представители заявили «Ъ-Кубань».
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в понедельник оставил без изменения судебные решения об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, членов и друзей его семьи. Общая сумма имущества и денежных средств, обращенных в пользу РФ, составляет порядка 107 млн руб.
Согласно выводам кубанских судов, это имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, а также деньги, полученные от его продажи. По данным крайпрокуратуры, в собственность РФ уже отошли земельный участок, три квартиры, машино-место на парковке и четыре автомобиля, которые были оценены в 77 млн руб. Еще около 30 млн руб. с ответчиков взыскали за счет ранее проданного ими имущества.
В ходе судебного заседания бывшая супруга чиновника просила отменить решение об изъятии принадлежащей ей квартиры, где она проживает с ребенком, мотивируя это тем, что не состоит в браке с экс-чиновником и не поддерживает с ним отношения с 2013 года. Нынешняя жена просила отменить решение по ней, потому что изымаемая у нее квартира куплена за счет продажи имевшейся у нее до брака с добавлением денег, подаренных на свадьбу. Кроме того, в изымаемой квартире имеются и доли детей, возникшие из предоставленного государством маткапитала. Родители обращали внимание на то, что им неправильно посчитали расходы на строительство домов, которые они продали, и не засчитали доходы, в том числе в связи с тем, что сведения о них не сохранились в архивах госорганов.
Однако представитель крайпрокуратуры отметил, что бремя доказывания законности происхождения средств в антикоррупционных спорах лежит на ответчиках. Каиновы же не смогли представить достаточных доказательств, считает надзорное ведомство.
Представитель ответчиков заявил изданию, что Каиновы намерены обжаловать вынесенные в отношении них решения в Верховный суд.
«Изъята квартира, купленная за счет моего добрачного жилья и на свадебный подарок, который муж внес в декларацию, когда еще работал в крайпрокуратуре. Изъяты доли детей в ней из маткапитала. Фактически дети получили эти доли от государства уж точно не коррупционным путем. Конечно, я буду обжаловать решение. Я хочу, чтобы по этой ситуации высказался Верховный суд»,— сообщила «Ъ-Кубань» супруга экс-чиновника Наталья Каинова.