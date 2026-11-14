По судам как неприкаянные

По версии прокуратуры Краснодарского края, Александр Каинов в то время, когда являлся ее сотрудником и потом, когда работал МПР, нарушал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, приобретая дорогостоящее имущество для себя и своих близких, те же, в свою очередь, хотя и знали о его официальной зарплате, получали от него деньги и регистрировали на себя недвижимость, стоимость которого существенно превышала доход чиновника. Всего прокуратура насчитала, что с 2013 по 2022 годы семья приобрела 10 объектов недвижимости и 8 транспортных средства без малого на 106 млн руб., законность получения которых, по данным надзорного ведомства, не подтверждена. При этом совокупный доход семьи в этом период прокуроры насчитали на 22,4 млн руб. При таком уровне доходов честно приобрести столько имущество Каиновы не могли, делает вывод прокуратура.