По судам как неприкаянные
Семья экс-замминистра МПР Кубани добивается пересмотра дела об изъятии ее имущества
Бывший замминистра природных ресурсов Краснодарского края (МПР) Александр Каинов обжалует решение об изъятии у него имущества по антикоррупционному иску. Вместе с ним пересмотра дела требуют члены его семьи, которые оказались вовлечены в процесс и были лишены всего, что имели. Они настаивают на том, что суды, уличая экс-чиновника в нарушениях антикоррупционного законодательства, некорректно посчитали их доходы и приписали им чужую квартиру.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационные жалобы бывшего сотрудника кубанской прокуратуры и экс-замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова и членов его семьи на решение по антикоррупционному иску прокуратуры Краснодарского края. Они не согласны с выводами Октябрьского суда Краснодара и краевого суда о том, что семья незаконно обогатилась за счет использования Александром Каиновым своего служебного положения.
Александр Каинов начал свою карьеру в прокуратуре Курганинского района в 2005 году. С самого начала он специализировался на надзоре за соблюдением природоохранного законодательства. Со временем он был переведен для выполнения этой работы в прокуратуру Краснодарского края. В 2018-м перешел на гражданскую службу в региональное министерство природных ресурсов на должность заместителя министра под начало бывшего кубанского прокурора, а впоследствии министра МПР Сергея Еремина.
В мае 2025 году Александр Каинов был задержан правоохранительными органами по уголовному делу, и прокуратура Краснодарского края подала в отношении него, членов его семьи (родителей, а также нынешней и бывшей супруги) и друзей семьи антикоррупционный иск.
По версии прокуратуры Краснодарского края, Александр Каинов в то время, когда являлся ее сотрудником и потом, когда работал МПР, нарушал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, приобретая дорогостоящее имущество для себя и своих близких, те же, в свою очередь, хотя и знали о его официальной зарплате, получали от него деньги и регистрировали на себя недвижимость, стоимость которого существенно превышала доход чиновника. Всего прокуратура насчитала, что с 2013 по 2022 годы семья приобрела 10 объектов недвижимости и 8 транспортных средства без малого на 106 млн руб., законность получения которых, по данным надзорного ведомства, не подтверждена. При этом совокупный доход семьи в этом период прокуроры насчитали на 22,4 млн руб. При таком уровне доходов честно приобрести столько имущество Каиновы не могли, делает вывод прокуратура.
В итоге Октябрьский суд постановил обратить в доход РФ краснодарские квартиры экс-чиновника и его жены площадями 60 кв. м и 121 кв. м соответственно (в последней были и «детские» доли», возникшие из маткапитала). У его родителей забрали земельный участок в 6 соток в Горячем Ключе, машино-место на парковке и четыре автомобиля. С друзей семьи взыскана дорогостоящая квартира в центре Краснодара на 213 кв.м.
Ввиду того, что к моменту суда часть имущества, которое приобреталось в разные годы членами семьи, была продана, суд взыскал с них 29,8 млн руб., так как счел эти объекты полученными незаконно. Краснодарский краевой суд с выводами Октябрьского согласился.
Однако семья Каиновых отказывается признавать эти решения и сейчас продолжает борьбу в кассационном суде. В своих жалобах, которые Каиновы направили и на электронную почту редакции, они продолжают настаивать на необоснованности подозрений в коррупции и незаконности принятых в отношении них решений. Они пишут, ссылаясь на скан-копии из материалов дела, что при рассмотрении иска суды не учли весь объем доходов семьи, неверно оценили его, проигнорировали представленные ответчиками доказательства законности своих доходов, и неверно квалифицировали ряд обстоятельств как нарушения антикоррупционного закона.
В частности, пишет в жалобе Александр Каинов, бывшие коллеги по прокуратуре вменили ему приобретение в 2013 году 60-метровой квартиры стоимостью 3,6 млн руб., что якобы не соответствовало уровню его доходов. Но экс-чиновник уточняет: квартира была куплена с помощью ипотечного кредита, последний платеж по которому он внес в банк в конце 2021 года, первоначальный же взнос за квартиру составил 434 тыс. руб.
Его жена после вступления в брак с ним, действительно, купила квартиру за 5 млн руб., но для этого ей пришлось продать свое старое жилье за 4 млн. Это приобретение супруги действительно не было отражено в его декларации, но закон требует указывать расходы, превышающие объем дохода супругов за три последних года. С учетом же дохода молодой семьи от продажи добрачной квартиры супруги и крупного задекларированного денежного подарка им на свадьбу указывать сведения о расходах на покупку новой квартиры по закону не требовалось. Еще одну впоследствии проданную квартиру с супругой они покупали с помощью средств маткапитала и банковского кредита.
Неправильным считают они обращение в доход государства квартиры, купленной за счет добрачного жилья супруги экс-чиновника, в которой к тому же имелись доли детей, возникшие из маткапитала. Притом, что даже представители органов опеки полагали необходимым принять решение с учетом интересов несовершеннолетних.
Претензии к родителям он также называет необоснованными. Они владели семью работающими фирмами и имели доход, который позволял им покупать и недвижимость, и автомобили. Каиновы жалуются на то, что им вменили завышенную сумму трат на постройку двух домов в Краснодаре, приняв за нее кадастровую стоимость объектов в 17 млн руб. Но на саму стройку родители потратили гораздо меньшие деньги, поэтому при оценке их расходов на возведение домов нужно было исходить из инвентаризационной стоимости, настаивают они, а не из кадастровой. От экспертизы же, которая бы определила объем реальных затрат на строительство, суды отказались. Кроме того, дома продавались вместе с земельным участком, который еще в 90-х отец получил от муниципалитета безвозмездно. В этом и состоит суть предпринимательской деятельности – получить больший доход за счет меньших вложений, пишут Каиновы.
Владение дорогостоящей квартирой, изъятой у друзей семьи, которых прокуроры посчитали номиналами, Александр Каинов отрицает. Действительно, они с другом делали ремонты в своих квартирах одновременно, привлекали для этого одних и тех же специалистов. Каиновы оказывали друзьям помощь в приемке работ, но, заявляет экс-чиновник, делать из этих фактов вывод о том, что он являлся тайным владельцем дорогостоящего жилья, оснований нет.
Прокуратура, в свою очередь, продолжает настаивать на верности произведенных ею расчетов превышения расходов ответчиков над их доходами и полагает, что те не представили достаточных доказательств законности получения средств, на которые было приобретено изъятое в доход государства имущество.
Кассационные слушания по делу назначены на понедельник 16 ноября.