Самарская компания «Атлас Трейлер» получила 943 млн рублей на производство мусоровозов на шасси КамАЗ
Резидент ТОР «Тольятти» «Атлас Трейлер» получил 943 млн руб. в качестве льготного займа от федерального Фонда развития промышленности на производство мусоровозов на шасси КамАЗ. Общий бюджет проекта превышает 2 млрд руб., сообщает агентство по привлечению инвестиций Самарской области.
Средства займа планируют направить на запуск серийного производства надстроек для мусоровозов — специализированных кузовов с системой прессования ТКО, которые устанавливаются на шасси КамАЗ поколений К3 и К5. Планируется, что при выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до 640 надстроек ежегодно, а уровень локализации составит 70%.
В начале этого года сообщалось, что компания «Атлас Трейлер» подписала соглашение с врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком и главой Тольятти Ильей Сухих. Инвестор планировал выпускать шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций указывался в размере 7,7 млрд руб., планировалось создать 160 новых рабочих мест.