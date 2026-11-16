Самарская компания «Атлас Трейлер» получила 943 млн рублей на производство мусоровозов на шасси КамАЗ

Средства займа планируют направить на запуск серийного производства надстроек для мусоровозов — специализированных кузовов с системой прессования ТКО, которые устанавливаются на шасси КамАЗ поколений К3 и К5. Планируется, что при выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до 640 надстроек ежегодно, а уровень локализации составит 70%.