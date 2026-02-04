В Тольятти планируют создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники

Новым инвестором территории опережающего развития «Тольятти» стала компания «Атлас Трейлер», которая собирается создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники. Соглашение с инвестором подписали врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих. Об этом сообщает агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Планируется, что на новом производстве будут выпускаться шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд руб. Будет создано 160 новых рабочих мест.

Руфия Кутляева