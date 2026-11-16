Глава новосибирской Корпорации развития попросил оправдать его по делу о взятке

В материалах дела указывается, что глава Корпорации через посредника получил от владельцев строительного бизнеса взятки на сумму около 22 млн руб. за заключение договоров подряда в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур. Одной из взяток следствие сочло оплату бизнесменами пиар-компании Александра Зырянова. Якобы для «повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа» даже был организован кинофестиваль «Семейные традиции», в котором участвовал актер сериала «Слово пацана. Первая кровь» Никита Кологривый.