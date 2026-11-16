Глава новосибирской Корпорации развития попросил оправдать его по делу о взятке
Гендиректор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов, которого судят за взятки, выступил с последним словом. Подсудимый сказал об отсутствии в деле доказательств, подтверждающих его вину. Судью Надежду Михееву он просил проявить гражданское мужество и вынести единственно верное решение — оправдательный приговор, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом процесса. 2 декабря с последним словом выступит экс-руководитель УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Александр Гоманов, который признает вину.
Напомним, в прениях сторон прокурор потребовал для Александра Зырянова 15 лет колонии и вдвое меньший срок — 7,5 года — для Александра Гоманова. Обоим гособвинитель также запросил штраф в размере свыше 30 млн руб.
Александр Зырянов обвиняется следствием в получении взяток (ст. 290 УК РФ), Александр Гоманов — в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
В материалах дела указывается, что глава Корпорации через посредника получил от владельцев строительного бизнеса взятки на сумму около 22 млн руб. за заключение договоров подряда в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур. Одной из взяток следствие сочло оплату бизнесменами пиар-компании Александра Зырянова. Якобы для «повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа» даже был организован кинофестиваль «Семейные традиции», в котором участвовал актер сериала «Слово пацана. Первая кровь» Никита Кологривый.
Летом 2026 года суд приговорил к штрафам в размере 2 млн руб. предпринимателей, которые обвинялись в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) главе Корпорации развития.