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Для главы Корпорации развития Новосибирской области запросили 15 лет колонии

15 лет колонии прокурор запросил для гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова по делу о взятках и вдвое меньший срок — 7,5 года — для бывшего руководителя УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Александра Гоманова. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом судебного процесса.

Александр Зырянов

Александр Зырянов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Александр Зырянов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Александр Зырянов обвиняется следствием в получении взяток (ст. 290 УК РФ), Александр Гоманов — в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

В материалах дела указывается, что глава Корпорации через посредника получил от владельцев строительного бизнеса взятки на сумму около 22 млн руб. за заключение договоров подряда в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур. Одной из взяток следствие сочло оплату бизнесменами пиар-компании Александра Зырянова. Якобы для «повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа» даже был организован кинофестиваль «Семейные традиции», в котором участвовал актер сериала «Слово пацана. Первая кровь» Никита Кологривый.

В июле 2025 года по делу начался судебный процесс. В первый день слушаний Александр Зырянов сказал, что полностью отвергает все выдвинутые против него обвинения. Александр Гоманов заявил о признании вины.

Летом 2026 года суд приговорил к штрафам в размере 2 млн руб. предпринимателей, которые обвинялись в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) главе Корпорации развития.

Илья Николаев

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