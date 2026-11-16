На Ставрополье проведут ревизию кадастровой переоценки сельхозземель из-за жалоб

Проект отчета охватывает 1,11 млн участков. В нем учтены 3,9 тыс. участков под объектами хранения и переработки сельхозпродукции, 1,7 тыс. — под объектами обеспечения сельхозпроизводства и 956 — под зданиями для содержания и разведения скота. Для оценки использовали статистическое моделирование и метод типового объекта. Рыночная выборка для сегмента производственной деятельности насчитывала 306 предложений о продаже; средний удельный показатель составил 1,7 тыс. руб. за кв. м. Составители отчета отдельно указали на нехватку сведений о разрешенном использовании участков в объявлениях, что затрудняет сравнение с рынком.