На Ставрополье проведут ревизию кадастровой переоценки сельхозземель из-за жалоб
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому министерству имущественных отношений проверить жалобы аграриев на резкий рост кадастровой стоимости земли. Главы муниципалитетов должны незамедлительно передавать обращения в ведомство. Минимущества предстоит разобрать доводы владельцев и исправить показатели, если оценщики допустили ошибки, сообщила пресс-служба главы региона.
Поводом стали обращения сельхозпроизводителей, столкнувшихся с многократным увеличением кадастровой стоимости участков. По словам губернатора, в отдельных случаях рост достигал тысячи раз.
Спор возник на фоне очередного пересмотра кадастровой стоимости. По данным краевого учреждения «Ставкрайимущество», в 2026 году край оценивает земельные участки всех категорий по состоянию на 1 января 2026 года. Предыдущую оценку земель сельхозназначения провели в 2022 году; до этого регион пересматривал стоимость таких земель в 2020-м. Отчёты об оценке «Ставкрайимущества» содержат результаты этих кампаний.
В феврале о начале новой оценки сообщали краевые власти и региональные СМИ. В предварительный перечень вошло более 1 млн участков, в том числе свыше 125 тыс. сельскохозяйственных. Владельцам рекомендовали проверить сведения об участках в ЕГРН: характеристики и разрешенное использование влияют на расчёт стоимости.
Параллельно обсуждается рост стоимости земель, занятых сельскохозяйственными объектами. «Коммерсантъ» сообщал, что в сегменте «Производственная деятельность» совокупная кадастровая стоимость может увеличиться с 69 млрд до 3,812 трлн руб. — примерно в 55 раз. Речь идет о площадках под складами, коровниками, птицефабриками и другими объектами для хранения, переработки и обеспечения сельхозпроизводства. Этот сегмент включает земли под разными производственными и административными объектами, поэтому приведенные суммы нельзя считать оценкой собственно сельхозугодий.
Проект отчета охватывает 1,11 млн участков. В нем учтены 3,9 тыс. участков под объектами хранения и переработки сельхозпродукции, 1,7 тыс. — под объектами обеспечения сельхозпроизводства и 956 — под зданиями для содержания и разведения скота. Для оценки использовали статистическое моделирование и метод типового объекта. Рыночная выборка для сегмента производственной деятельности насчитывала 306 предложений о продаже; средний удельный показатель составил 1,7 тыс. руб. за кв. м. Составители отчета отдельно указали на нехватку сведений о разрешенном использовании участков в объявлениях, что затрудняет сравнение с рынком.
Кадастровая стоимость влияет на земельный налог и арендные платежи. Поэтому её резкое увеличение может повысить расходы хозяйств, даже если участок или расположенный на нём объект не приносит дохода. Владимиров поручил оценивать результаты переоценки с участием профильных специалистов и комиссий, а также учитывать фактическое использование земли и экономические основания расчета. Решения о корректировках должны последовать после рассмотрения обращений.