Кадастровая стоимость производственных земель на Ставрополье выросла в 55 раз — до 3,8 трлн рублей
Совокупная кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к сегменту «Производственная деятельность» в Ставропольском крае, после новой государственной оценки увеличилась с 69 млрд до 3,812 трлн руб. — в 55 раз. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил источник в Союзе работодателей АПК Ставрополья. По его словам, такая переоценка может привести к многократному росту налоговой нагрузки на сельхозпредприятия, в том числе на те, которые не используют принадлежащие им объекты.
«Это очень большой вопрос, почему стоимость настолько выросла. По рентабельности земля подешевела, а кадастровая стоимость увеличилась в 55 раз», — отметил собеседник «Ъ-Кавказ». Он пояснил, что речь идет о шестом сегменте кадастровой оценки — участках под объектами капитального строительства, используемыми для хранения и переработки сельхозпродукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. В частности, это склады, навесы, коровники, свинарники и птицефабрики.
По словам источника, новая оценка способна сделать содержание неиспользуемых активов экономически невыгодным. «У меня есть мельница, она 20 лет не работает и не будет работать. Раньше она мне стоила три копейки, может, когда-нибудь мы ее реконструируем, запустим. А теперь я не знаю, что с ней делать. Подарить ее никому не могу, она у меня на балансе стоит», — привел он пример. Собеседник подчеркнул, что земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости и не зависит от доходов предприятия.
Источник также сообщил, что проблема не ограничивается сельскохозяйственными объектами. По его словам, при новой оценке стоимость участков под другими объектами в Ставрополе выросла в 10–20 раз. Он связывает это с применением разных коэффициентов в зависимости от того, к какой категории оценщики относят объект. «Могут отнести к промышленному, а могут — к подсобным. На подсобный один коэффициент, на промышленный другой», — пояснил собеседник.
«Ъ-Кавказ» ознакомился с отчетом об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков Ставропольского края, подготовленным краевым учреждением «Ставкрайимущество» 9 ноября. В перечень оценки вошли 1,11 млн участков всех категорий. В шестой сегмент включены территории под промышленными и административными зданиями, коммунальной инфраструктурой, складами, объектами хранения и переработки сельхозпродукции и обеспечения сельскохозяйственного производства.
Согласно отчету, в регионе учтено 3,9 тыс. участков под объектами хранения и переработки сельхозпродукции, 1,7 тыс. — под объектами обеспечения сельхозпроизводства и 956 — под зданиями и сооружениями для содержания и разведения скота. Для определения кадастровой стоимости участков шестого сегмента применялись статистическое моделирование, метод типового объекта и моделирование на основе удельных показателей кадастровой стоимости. Последний подход использовался в случаях, когда сведений о местоположении и характеристиках участка было недостаточно для применения других методов.
В отчете отмечается, что рыночная выборка по сегменту «Производственная деятельность» составила 306 предложений о продаже земельных участков. Средний удельный показатель в ней — 1,7 тыс. руб. за кв. м. При этом составители документа указывают на недостаток информации о видах разрешенного использования в объявлениях, что затрудняет анализ рыночных цен.
Результаты новой государственной кадастровой оценки должны быть утверждены отдельным актом министерства имущественных отношений Ставропольского края. Он вступит в силу через месяц после официального опубликования.