Кадастровая стоимость производственных земель на Ставрополье выросла в 55 раз — до 3,8 трлн рублей

По словам источника, новая оценка способна сделать содержание неиспользуемых активов экономически невыгодным. «У меня есть мельница, она 20 лет не работает и не будет работать. Раньше она мне стоила три копейки, может, когда-нибудь мы ее реконструируем, запустим. А теперь я не знаю, что с ней делать. Подарить ее никому не могу, она у меня на балансе стоит», — привел он пример. Собеседник подчеркнул, что земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости и не зависит от доходов предприятия.