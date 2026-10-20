В Липецкой области собрали почти 10% тепличных овощей России

Тепличные комплексы Липецкой области к сегодняшнему дню собрали 107 тыс. т овощей закрытого грунта, что на 3 тыс. т превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на долю региона приходится почти 10% общего объема производства тепличной продукции в России, который с начала 2026-го достиг порядка 1,2 млн т.