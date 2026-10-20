В Липецкой области собрали почти 10% тепличных овощей России
Тепличные комплексы Липецкой области к сегодняшнему дню собрали 107 тыс. т овощей закрытого грунта, что на 3 тыс. т превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на долю региона приходится почти 10% общего объема производства тепличной продукции в России, который с начала 2026-го достиг порядка 1,2 млн т.
Если в целом по стране в структуре урожая доминируют огурцы, то в Липецкой области основным тепличным продуктом являются томаты, сбор которых достиг 62,56 тыс. т. Объем полученных огурцов составил 42,8 тыс. т, салата — 1,6 тыс. т. Круглогодичное производство овощей обеспечивают четыре крупных тепличных комплекса четвертого и пятого поколений.
Объем сбора овощей открытого грунта в регионе существенно ниже: получено порядка 3,9 тыс. т продукции. Сезонные овощи на полях Липецкой области — это огурцы, томаты, лук, чеснок, кабачки, свекла, морковь и тыква. Уборка капусты еще продолжается.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в топ-10 регионов по производству тепличных овощей в России вошли Белгородская, Воронежская и Липецкая области.