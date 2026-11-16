Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений свыше 8,5 млрд рублей
С начала действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) жители Липецкой области оформили свыше 116 тыс. договоров. Общий объем взносов превысил 8,5 млрд руб., сообщили в региональном отделении Банка России.
С января по сентябрь 2026 года липчане заключили более 35 тыс. договоров ПДС. Сумма внесенных средств за этот период составила 975 млн руб.
Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Инструмент позволяет гражданам копить средства на долгосрочные цели, в том числе получать дополнительный доход после выхода на пенсию, за счет собственных взносов, государственного софинансирования и инвестиционного дохода.
На прошлой неделе стало известно, что в Курской области с момента запуска ПДС в 2024 году оформлено 106 тыс. договоров, а совокупный объем взносов достиг 7,3 млрд руб. С января по сентябрь 2026 года жители заключили 34,5 тыс. договоров долгосрочных сбережений, перечислив на счета 997 млн руб.