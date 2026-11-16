Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений свыше 8,5 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Инструмент позволяет гражданам копить средства на долгосрочные цели, в том числе получать дополнительный доход после выхода на пенсию, за счет собственных взносов, государственного софинансирования и инвестиционного дохода.