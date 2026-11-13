Куряне вложили в долгосрочные сбережения 997 млн за девять месяцев

ПДС позволяет формировать накопления через негосударственный пенсионный фонд. Государство софинансирует взносы участников в размере до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. Кроме того, участники могут оформить налоговый вычет, а накопления застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. и полностью наследуются. Использовать средства можно через 15 лет после заключения договора либо при достижении установленного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочная выплата предусмотрена в особых жизненных ситуациях.