Куряне вложили в долгосрочные сбережения 997 млн за девять месяцев
За январь — сентябрь 2026 года жители Курской области заключили 34,5 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), перечислив на счета 997 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
С момента запуска программы в 2024 году в регионе оформлено 106 тыс. договоров. Общий объем взносов достиг 7,3 млрд руб.
ПДС позволяет формировать накопления через негосударственный пенсионный фонд. Государство софинансирует взносы участников в размере до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. Кроме того, участники могут оформить налоговый вычет, а накопления застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. и полностью наследуются. Использовать средства можно через 15 лет после заключения договора либо при достижении установленного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочная выплата предусмотрена в особых жизненных ситуациях.
За девять месяцев 2026-го жители Тамбовской области перечислили по ПДС более 3 млрд руб. Из них 693 млн руб. внесены по договорам, заключенным с начала года.