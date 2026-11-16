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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Дмитрий Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста после атаки ВСУ

Транспортное сообщение по Крымскому мосту продолжается, несмотря на атаку беспилотников. Повреждения сооружения предварительно оцениваются как незначительные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Минтранс позднее представит информацию о состоянии моста. Сейчас специалисты оценивают последствия атаки.
Господин Песков назвал массированной ночную атаку БПЛА на регионы РФ и отметил эффективность работы средств противовоздушной обороны.
Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение по мосту временно приостановили. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Артур Каверин