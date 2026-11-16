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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Четыре поезда «Таврия» задерживаются из-за закрытия Крымского моста

Утром 16 ноября из-за временного перекрытия движения на Крымском мосту задерживаются четыре поезда «Таврия», направляющиеся в Крым. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 14 ноября, задерживается на 4,5 часа. Поезд № 092/091 Москва — Керчь — на 3,5 часа.
Поезд № 27/28 Москва — Керчь, отправившийся 15 ноября, следует с опозданием на два часа. Поезд № 315/316 Адлер — Керчь задерживается на 4,5 часа. В компании отметили, что время задержки может измениться.

Авторы

  • Алина Зорина