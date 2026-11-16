Севастопольцев призвали скорректировать планы на поездки из-за удара по Крымскому мосту

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил что после удара по Крымскому мосту координирует действия с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и скорректировать планы поездок как минимум до середины дня. Выезд через мост на материковую часть России временно ограничен.