Севастопольцев призвали скорректировать планы на поездки из-за удара по Крымскому мосту
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил что после удара по Крымскому мосту координирует действия с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и скорректировать планы поездок как минимум до середины дня. Выезд через мост на материковую часть России временно ограничен.
Информацию о паромном сообщении между Крымом и портом Кавказ можно получить в министерстве транспорта республики. О сроках восстановления транспортного сообщения власти пообещали сообщить дополнительно.
Как сообщил ранее глава Крыма, ВСУ минувшей ночью ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта по нему будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернули оперштаб по ликвидации последствий атаки.