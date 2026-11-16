Мэрию Ставрополя могут оштрафовать на 37 млн рублей за загрязнение реки Мамайка
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края требует взыскать с администрации города Ставрополя 37,37 млн руб. в пользу федерального бюджета. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Ведомство настаивает на том, что ущерб реке Мамайка был нанесен в результате сброса сточных вод через ливневую канализацию. Иск был уточнен в апреле 2025 года, однако в ходе текущего заседания истцу было поручено представить дополнительное обоснование расчета вреда с учетом вопросов суда.
В качестве третьих лиц к процессу привлечены профильные муниципальные структуры: комитеты городского хозяйства, финансов и управления имуществом, администрация Промышленного района, а также МУП «Водоканал» города Ставрополя. Суд обязал третьих лиц представить письменные мотивированные отзывы со ссылкой на нормы права и все имеющиеся документы, касающиеся спорной ливневой канализации.
Суд перенес слушание по делу о взыскании ущерба, причиненного водному объекту. Судья удовлетворил ходатайство об отложении разбирательства, назначив следующее заседание на 17 ноября 2026 года. Решение об отложении принято в связи с необходимостью предоставления участниками дополнительных документов и пояснений, а также с учетом графика отпусков судьи. Стороны подтвердили свои позиции: Минприроды настаивает на взыскании средств, в то время как администрация города и привлеченные структуры просят суд отказать в удовлетворении требований.
Река Мамайка протяженностью около 12 километров является второй по длине водной артерией Ставрополя. Это не первый экологический иск в отношении мэрии краевой столицы: ранее ведомство требовало взыскать за аналогичный ущерб 70,28 млн рублей, а в 2024 году сумма претензий по другим эпизодам загрязнения достигала 96 млн рублей. Судебные заседания по экологическим спорам в регионе проходят регулярно на фоне жалоб жителей на сброс неочищенных стоков в городские водотоки.