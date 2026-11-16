Мэрию Ставрополя могут оштрафовать на 37 млн рублей за загрязнение реки Мамайка

Суд перенес слушание по делу о взыскании ущерба, причиненного водному объекту. Судья удовлетворил ходатайство об отложении разбирательства, назначив следующее заседание на 17 ноября 2026 года. Решение об отложении принято в связи с необходимостью предоставления участниками дополнительных документов и пояснений, а также с учетом графика отпусков судьи. Стороны подтвердили свои позиции: Минприроды настаивает на взыскании средств, в то время как администрация города и привлеченные структуры просят суд отказать в удовлетворении требований.